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Rize'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

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Rize'nin Güneysu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Rize'nin Güneysu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Merkez Mahallesi stadyum kavşağında, Tahir Peçe idaresindeki 53 ACB 595 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 53 DV 014 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Peçe'nin kullandığı otomobil Güneysu Deresi'ne düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Tahir Peçe, kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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