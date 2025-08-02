Rize'de Heyelan Sonrası Yayla Yolu Yeniden Açıldı

Rize'de Heyelan Sonrası Yayla Yolu Yeniden Açıldı
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Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan sağanak yağışların ardından meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yayla yolu, yapılan temizlik çalışmaları ile yeniden ulaşıma açıldı.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yayla yolu, yapılan çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan sağanak, heyelana neden oldu. Yamaçtan kopan irili ufaklı kaya parçaları, ağaç ve toprak kütlesi, Çat Vadisi grup yolunu ulaşıma kapattı. Dönüş yolunda mahsur kalanların ihbarı üzerine bölgeye belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. İş makineleriyle yapılan temizlik çalışmaları sonucu yol kısa sürede yeniden ulaşıma açıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgedekiler yollarına devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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