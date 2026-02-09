Kapalı köy yolunda heyelan temizliği

RİZE'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan toprak ve kayaların ulaşımı kapattığı yolda ekipler, iş makineleriyle temizlik çalışmalarını tamamladı. Yamaçta akıntının sürmesi nedeniyle köy yolu, yeni heyelan riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Kaptanpaşa köyü yolunda dün akşam heyelan meydana geldi. Heyelanla yamaçtan kopan irili ufaklı taş, kaya ve toprak parçalarının sürüklendiği köy yolu, çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Karayolları ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yol kenarında bulunan elektrik direğinin toprak altında kaldığı heyelan anları ise bölge halkı tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ÖNLEM AMAÇLI ULAŞIMA KAPANDI

Bugün, sabah saatlerinde başlayan çalışmalarda ekipler, iş makineleriyle toprak ve kaya parçalarını temizledi. Ancak yamaçta devam eden akıntı nedeniyle köy yolu, önlem alınıp, çift yönlü olarak yeniden ulaşıma kapandı. Köylüler alternatif yolları kullanırken, akıntının durmasıyla çalışmalara yeniden başlanacağı belirtildi.

'ALTERNATİF YOLLARLA TAŞIDIK'

Yolun açılmasını bekleyen Mehmet Küçük, "Akşam burada heyelan olmuş. Şu an yolun açılmasını bekliyoruz. 2 saattir bekliyorum. İşe gitmem lazım bekliyoruz. Farklı alternatif yol var ama uzak" dedi.

Ruşen Demirel de "Cuma akşamı akma başlamıştı. Yetkililere bildirdik, jandarma yolu hemen kapattı. Bölgede heyelan devam ediyor. Öğrencilerimizi sabah alternatif yollarla taşımayı başardık" diye konuştu.