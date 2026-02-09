Haberler

Kapalı köy yolunda heyelan temizliği

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanın ardından yamaçtan kopan kayalar, ekiplerin inceleme yaptığı yolu kapattı. Drön ile kaydedilen görüntülerde, heyelan anları ve jandarma ekiplerinin önlemleri yer alıyor.

HEYELANLI YAMAÇ DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kayaların ulaşımı kapattığı yolda ekiplerin incelemeleri sürüyor. Yer yer akıntının sürdüğü yamaç, dronla görüntülendi. Tedbir amaçlı ulaşıma kapatılan yolda, heyelan anlarına ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde; kayaların hızla yamaçtan kopup yola düştüğü, çevreyi toz bulutunun kapladığı, jandarma ekiplerinin yolda önlemler aldığı anlar yer aldı.

Haberler.com
