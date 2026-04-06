Rize'de Çamlıhemşin-Ayder Yaylası kara yolunda heyelan
Rize'nin Çamlıhemşin-Ayder Yaylası kara yolunda etkili olan yağışların ardından meydana gelen heyelan sonrasında yola düşen kaya parçaları nedeniyle ulaşım durdu. Ekipler iş makineleriyle yol çalışması yaparak güzergahı tekrar ulaşıma açtı.
Rize'nin Çamlıhemşin- Ayder Yaylası kara yolunda heyelan meydana geldi.
Kentte etkili olan yağışların ardından Çamlıhemşin-Ayder Yaylası kara yolunun 17. kilometresinde yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü.
Ulaşıma kapanan güzergahta, ekiplerin iş makineleri yardımıyla çalışmasının ardından kara yolu tekrar ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Fikret Delal