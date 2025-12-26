Rize'de hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Rize'de, çocuğun cinsel istismarı suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan M.K. (48), jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. M.K., adli işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ilçede, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.K. (48) düzenlenen operasyonda yakalandı.
M.K, adli işlemlerin ardından Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel