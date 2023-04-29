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RİZE'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ DEREYE UÇTU 4 ÖLÜ, 1 YARALI

Güncel Haberler

RİZE'nin Çayeli ilçesinde kontrolden çıkıp dereye düşen hafif ticari araçtaki sürücü Hayrullah (54), eşi İsmet (51), kızı Beyza Bilgin (22) ve Mehmet Özdemir (65) hayatını kaybetti.

RİZE'nin Çayeli ilçesinde kontrolden çıkıp dereye düşen hafif ticari araçtaki sürücü Hayrullah (54), eşi İsmet (51), kızı Beyza Bilgin (22) ve Mehmet Özdemir (65) hayatını kaybetti.

Kaza akşam saatlerinde ilçenin Buzlupınar köyü mevkisinde meydana geldi. Hayrullah Bilgin idaresindeki 34 KB 8639 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarını da aşarak dereye düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde sürücü Hayrullah, eşi İsmet, kızı Beyza Bilgin ve Mehmet Özdemir'in, kaza yerinde hayatını kaybettiği, Mürvet Özdemir'in de (54) ağır yaralandığı belirlendi. Yaralı Özdemir, ambulansla kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazada cenazeler savcılık inlemesinin ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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