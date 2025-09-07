Haberler

Rize'de Gök Gürültülü Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Güncelleme:
Rize'de meydana gelen gök gürültülü sağanak, kent merkezi ve çevresinde etkili oldu. Çayeli, Pazar ve Çamlıhemşin ilçelerinde yağışın şiddeti arttı. Dışarıda kalan bazı vatandaşlar şemsiye ile korunmaya çalıştı. İl ve ilçe merkezlerinde sürücüler için önlemler alındı.

Kent merkezinde aralıklarla etkili olan yağış, Çayeli, Pazar ve Çamlıhemşin ilçelerinde şiddetini artırdı.

Sağanağa dışarıda yakalananlardan bazıları şemsiye ile korunmaya çalıştı.

İl ve ilçe merkezlerinde sürücülerin olumsuzluk yaşamaması için önlemler alındı.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
