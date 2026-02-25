Haberler

Rize'de Fırtına Sonucu Devrilen Ağaçlar Yolu Kapattı

Güncelleme:
Rize'de etkili olan fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar caddeyi ulaşıma kapattı. Ekipler temizlik çalışmaları başlatarak yoldaki devrilen ağaçları temizledi ve yıkılma tehlikesi bulunan ağaçları kesti.

RİZE'de etkili olan fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar, caddeyi ulaşıma kapattı. Ekipler, bölgede temizlik çalışmaları başlattı.

Kentte öğleden sonra etkili olan fırtına nedeniyle Eminettin Mahallesi'ndeki yol kenarındaki ağaçlar yola devrildi. Yol ulaşıma kapandı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri ve belediye personeli sevk edildi. Ekipler yolda güvenlik önlemi alırken, belediye personeli temizlik çalışması başlattı. Ekipler tarafından yoldaki ağaçlar da temizlendi, yıkılma tehlikesi bulunan bazı ağaçlar da tedbiren kesildi. Yol, çalışmalarının tamamlanmasından sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
