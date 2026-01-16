Haberler

Rize'de firari hükümlü yakalandı

Rize'de firari hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Rize'de, hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.P. isimli firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.P.'yi (46) yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
