Rize'de firari hükümlü yakalandı
Rize'de, hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.P. isimli firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
