Haberler

Rize'de kaza sonucu hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi

Rize'de kaza sonucu hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'nin Çayeli ilçesinde 2 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı kazada alev alan otomobilde hayatını kaybeden 19 yaşındaki Gamze Saklı, Sırt köyünde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Rize'nin Çayeli ilçesinde, 2 otomobil ile 1 kamyonetin karıştığı kazada alev alan otomobilde hayatını kaybeden Gamze Saklı (19), Çayeli ilçesi Sırt köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Sırt köyü Merkez Camisi'ndeki cenazeye Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, Büyükköy Belediye Başkanı Hamza Saruhan, Saklı'nın yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Saklı'nın babası Hasan Saklı, taziyeleri kabul etti. Gamze Saklı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti

CHP'de kriz üstüne kriz! Bir başkan daha istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın'ın son yayınını izleyenler çok endişelendi: Hasta mı?

Son yayınını izleyenler çok endişelendi
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti

Polis, öğretmen, vaiz! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
NATO Genel Sekreteri Rutte'nin sözleri İtalya'yı karıştırdı

NATO Genel Sekreteri'nin sözleri ülkeyi fena karıştırdı!

Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı

Komşuda "Büyük Temizlik" başladı: Tek bir kişi kalmayana kadar devam!
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş

Feci şekilde can veren 3 genç kızın son görüntüsü! Biri dizi oyuncusu
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifasının gerekçesini Haberler.com'a açıkladı

AK Parti rozeti takan başkan, bombayı Yavaş'ın kucağına bıraktı

Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın

Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın