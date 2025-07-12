Rize'de feci kaza! 1 ölü, 8 yaralı

Rize'nin fındıklı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazadan sonra araçlardan biri dere yatağına düştü. Kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde M.Ç. (47) yönetimindeki otomobil, kavşaktan sola dönüş yaptığı esnada aynı yönde seyreden V.A. (35) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 8 KİŞİ YARALANDI

Kazada araç sürücüleri ile yolculardan Bahtişen G., Neslihan A., Sümeyye A., Sude Ç., Meyra Ç., İlayda Ç., ve Fatma Ç. yaralandı. İhbar üzerine adrese AFAD, AKUT, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekiplerce araçlardan çıkarılan yaralılar sedyeyle taşındıkları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedavileri süren yaralılardan Bahtişen G. hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.