Eski belediye başkanı, bıçaklı saldırıda öldürüldü

Güncelleme:
Rize'de Sürmene Belediyesi eski başkan yardımcısı Ali Aydın'ı bıçaklayarak öldüren V.Y., Artvin'de saklandığı metruk binada polis tarafından yakalandı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Rize'de Karadeniz Sahil Yolu'nda Sürmene Belediyesi eski başkan yardımcısı Ali Aydın'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan şüpheli V.Y., Artvin'in Hopa ilçesinde saklanmaya çalıştığı metruk binada polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

