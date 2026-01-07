Eski belediye başkanı, bıçaklı saldırıda öldürüldü
Rize'de Sürmene Belediyesi eski başkan yardımcısı Ali Aydın'ı bıçaklayarak öldüren V.Y., Artvin'de saklandığı metruk binada polis tarafından yakalandı.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Rize'de Karadeniz Sahil Yolu'nda Sürmene Belediyesi eski başkan yardımcısı Ali Aydın'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan şüpheli V.Y., Artvin'in Hopa ilçesinde saklanmaya çalıştığı metruk binada polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel