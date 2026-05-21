Rize'de engelli gençler temsili askerlik yaptı

Rize'de düzenlenen törenle engelli gençler, bir günlüğüne asker olup yemin ederek terhis belgelerini aldı.

Rize'de "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle engelli gençler bir günlüğüne asker oldu.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesine aileleriyle gelen engelliler, bir günlük eğitim için üniforma giydi. Törende, Türk bayrağına el basarak yemin eden engelliler, bayrak geçişiyle protokolü selamladı.

Vali İhsan Selim Baydaş, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin askerlikle özdeşleştiğini belirterek, "Her Türk asker doğar" sözünün kendilerini tarif ederken gönülden ve samimiyetle kullandıkları bir ifade olduğunu söyledi.

Jandarma teşkilatının özel bireyler için çok anlamlı bir uygulama gerçekleştirdiğini ifade eden Baydaş, şunları kaydetti:

"Normalde fiziken uzun süreli askerlik yapma imkanı olmayan evlatlarımızın hiç olmazsa bu üniformayı giyebilmeleri, bu onuru yaşayabilmeleri, bu kıymetli günün keyfini aileleriyle tadabilmeleri için böyle bir organizasyon gerçekleştiriyor. Bizler evlatlarımız için askere gitmeyi, onun mürüvvetini görmek olarak tarif ederiz. Bugün bu kıymetli evlatlarımızın aileleri açısından bir mürüvvet, gurur ve onur günüdür. Bunu hep beraber yaşıyor olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz."

Baydaş, temsili askerlik uygulaması ile devlete, millete ve bayrağa olan aidiyetin, sadakatin bir kat daha artığını sözlerine ekledi.

İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi ise askerliğin, her Türk gencinin yapması gereken kutsal bir görev olduğunu belirterek, temsili askerlik görevi için gelen özel bireyleri Türk jandarmasının şerefli birer neferi olarak görmekten mutluluk duyduklarını kaydetti.

Gençlerin yemin etmesi ve terhis belgelerini almasıyla sona eren törene, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Rize İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Semih Öztürk ve diğer davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Fikret Delal
