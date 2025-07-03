Rize'de Düşen Özel Jete Ulaşmak İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Rize'de Düşen Özel Jete Ulaşmak İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı
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Rize'de Bayburt-Rize-Erzurum sınır hattında düşen özel jete ulaşmak amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışmalarına Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'ın da katıldığı bildirildi. Ekipler helikopter destekli olarak havadan ve karadan çalışmalara devam ediyor.

RİZE'DE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Bayburt-Rize- Erzurum sınır hattında düşen özel jete ulaşmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, başlatılan çalışmaları yerinde koordine etmek amacıyla İkizdere ilçesine bağlı Çifteköprü köyüne geldi. Vali Bağdaş, ekiplerden helikopter destekli havadan ve karadan yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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