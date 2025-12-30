Haberler

Rize'de fırtına; dalgalar sahil yoluna ulaştı

Rize'de fırtına; dalgalar sahil yoluna ulaştı
Güncelleme:
Rize'nin Pazar ve Ardeşen ilçelerinde Karadeniz Sahil Yolu'na vuran dev dalgalar, dron kameralarıyla kaydedildi. Dalgaların boyunun zaman zaman metrelerce yükseldiği gözlemlendi.

SAHİL YOLUNDAKİ DEV DALGALAR DRON KAMERASINDA

Rize'nin Pazar ve Ardeşen ilçelerinde Karadeniz Sahil Yolu'na vuran dev dalgalar, dron ile görüntülendi. Görüntülerde; sahilde dalgaların boyunun zaman zaman metrelerce yukarı çıktığı ve denizin yükseldiği görüldü.

