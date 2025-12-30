Rize'de fırtına; dalgalar sahil yoluna ulaştı
Rize'nin Pazar ve Ardeşen ilçelerinde Karadeniz Sahil Yolu'na vuran dev dalgalar, dron kameralarıyla kaydedildi. Dalgaların boyunun zaman zaman metrelerce yükseldiği gözlemlendi.
SAHİL YOLUNDAKİ DEV DALGALAR DRON KAMERASINDA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel