Rize'de fırtına; dalgalar sahil yoluna ulaştı

SAHİL YOLUNDAKİ DEV DALGALAR DRON KAMERASINDA

Rize'nin Pazar ve Ardeşen ilçelerinde Karadeniz Sahil Yolu'na vuran dev dalgalar, dron ile görüntülendi. Görüntülerde; sahilde dalgaların boyunun zaman zaman metrelerce yukarı çıktığı ve denizin yükseldiği görüldü.