Rize'de dereye yuvarlanan kişi yaralandı
Rize'nin Kalkandere ilçesine bağlı Esentepe köyünde odun kesimi sırasında dengesini kaybeden Vasfi A, dereye yuvarlandı. Olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan Vasfi A, Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Rize'nin Kalkandere ilçesinde dereye yuvarlanan kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Esentepe köyünde Vasfi A, arazisinde odun kestiği sırada dengesini kaybederek dereye yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Vasfi A, AFAD ekiplerince bulunduğu yerden alınarak ambulansa taşındı.
Vasfi A, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.