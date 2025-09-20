Haberler

Rize'de Dere Islah Çalışması Sırasında Sel Felaketi

Rize'nin Ardeşen ilçesinde dere ıslah ve yol çalışması sırasında 2 iş makinesi ve 1 kamyon sele kapıldı. Olayda can kaybı yaşanmadan önlem alındı. Durak Deresi'nde yer alan sosyal tesisler ise sel sularından zarar gördü.

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesi Deremezra köyü mevkisinde dere ıslah ve yol çalışması sırasında 2 iş makinesi ile 1 kamyon sele kapılıp, devrildi. Operatörler, kamyon sürücüsü ve şantiyede çalışan işçilerin, bölgede yağış uyarıları sonrası çalışmalarına ara vermesi olası faciayı önledi. Öte yandan ilçe belediyesine ait Durak Deresi'ne yakın alanda kurulu Dereağzı Sosyal Tesisleri'ndeki 2 bungalov yıkılırken, dere sularının bastığı turistik tesisin bahçesi ve lokantası da kullanılamaz hale geldi.

