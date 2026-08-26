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Rize'de Denizde Kaybolan 11 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Sürüyor

Rize'de Denizde Kaybolan 11 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Sürüyor
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Rize'nin Çayeli ilçesinde dün denize giren iki kardeşten Ahmet Ertuğrul Önder boğularak hayatını kaybetti, kardeşi Arif Kerem Önder ise dalgalara kapılıp kayboldu. İkinci gününde sürdürülen arama çalışmalarına deniz polisi, Sahil Güvenlik, dalgıç ekipleri ve dron desteğiyle devam ediliyor.

RİZE'nin Çayeli ilçesinde girdiği denizde dalgalara kapılıp kaybolan Arif Kerem Önder'i (11) arama çalışmaları 2'nci gününde sürüyor.

Olay, dün ilçeye bağlı Büyüktaşhane Mahallesi sahilinde meydana geldi. Denize giren Ahmet Ertuğrul ile kardeşi Arif Kerem, dalgalara kapılınca suda çırpınmaya başladı. Sahildeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla Ahmet Ertuğrul Önder, denizden kıyıya çıkarılırken, kardeşi Arif Kerem Önder gözden kayboldu. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Ahmet Ertuğrul, ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

HAVADAN DRON DESTEĞİ

Dalgalara kapılıp denizde kaybolan Arif Kerem Önder'i arama çalışmaları 2'nci günde, sabah erken saatlerde başladı. Deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin deniz üzerinden, dalgıç ekiplerinin deniz altından başlattıkları çalışmalar dron ile de havadan desteklendi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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