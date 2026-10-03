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Rize'de çay bahçesine devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı

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Rize'de kamyonun çay bahçesine devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü, hastanede tedavi altına alındı.

Rize'de kamyonun çay bahçesine devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü, hastanede tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Balsu Mahallesi'nde Sadık Yıldız yönetimindeki 53 ACY 079 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çay bahçesine devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Yıldız, sağlık ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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