Haberler

Rize'de çay bahçesinde heyelan anı kamerada

Rize'de çay bahçesinde heyelan anı kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'nin Ardeşen ilçesindeki çay bahçesinde meydana gelen heyelan, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Heyelan, sağanak yağış sonrası tarım arazisinde hasara neden oldu.

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde çay bahçesinde meydana gelen heyelan, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçeye bağlı Köprü köyünde sağanak sonrası çay bahçesinin bulunduğu arazide heyelan meydana geldi. Olayı fark eden İbrahim Tiryaki, tarım arazisinde hasara neden olan heyelan anını cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, yağışla birlikte dik yamaçtan kayan toprak kütlelerinin sürüklendiği anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 7 ilde eğitime ara

Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 8 ilde eğitime ara
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kenan Yıldız'ın Juventus'taki yeni maaşı ortaya çıktı

Kenan Yıldız imzayı atıyor! Maaşı da ortaya çıktı
Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Nkunku takımını tek başına sırtladı

F.Bahçe ve G.Saray'la anılması yetti! Tek başına şov yaptı
Trabzonspor'dan bir transfer hamlesi daha! Bu kez Galatasaray'dan

Trabzon'dan bir sürpriz hamle daha! Bu kez Galatasaray'dan istiyorlar
Bakan Bolat'tan asgari ücret fırsatçılarına net uyarı

Bakan Bolat açık açık uyardı! Bunu yapanlar şimdi yandı
Kenan Yıldız'ın Juventus'taki yeni maaşı ortaya çıktı

Kenan Yıldız imzayı atıyor! Maaşı da ortaya çıktı
'The Bacım' lakaplı fenomen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

2,5 milyon takipçili "The Bacım" gözaltında
Katliam gibi kazada kahreden detay! Meğer o gün izinliymiş

Katliam gibi kazada kahreden detay! Meğer o gün izinliymiş