Rize'de çay bahçesinde heyelan anı kamerada
Rize'nin Ardeşen ilçesindeki çay bahçesinde meydana gelen heyelan, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Heyelan, sağanak yağış sonrası tarım arazisinde hasara neden oldu.
RİZE'nin Ardeşen ilçesinde çay bahçesinde meydana gelen heyelan, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İlçeye bağlı Köprü köyünde sağanak sonrası çay bahçesinin bulunduğu arazide heyelan meydana geldi. Olayı fark eden İbrahim Tiryaki, tarım arazisinde hasara neden olan heyelan anını cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, yağışla birlikte dik yamaçtan kayan toprak kütlelerinin sürüklendiği anlar yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel