Rize'de buzlanma nedeniyle cipin çay bahçesine yuvarlanması sonucu bir kişi hayatını kaybetti
Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen kazada, yolun gizli buzlanması sonucu bir cip çay bahçesine yuvarlandı ve sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Seslidere köyünde meydana geldi. İlçe merkezinden köye giden Yusuf Önder'in kullandığı 34 BGZ 253 plakalı cip, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak çay bahçesine yuvarlandı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, araçtaki sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerce araçtan çıkartılan Önder'in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.