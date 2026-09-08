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Rize'de bir kişi silahla vurularak yaralandı

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Rize'nin Ardeşen ilçesinde silahla vurularak yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde silahla vurularak yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Merkez Mahallesi'nde S.T. (33), henüz bilinmeyen nedenle V.K.'ye (27) silahla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan V.K, önce Kaçkar Devlet Hastanesi'ne, ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden araçla uzaklaştığı belirtilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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