Bahçeye giren ayı güvenlik kamerasına yakalandı
AA - Bülent İsmailoğlu - Güncel
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki bir evin bahçesine giren ayı, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki bir evin bahçesine giren ayı, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
İlçeye bağlı Konaklar Mahallesi'ne kadar gelen ayı, Ahmet Kulaksız'a ait evin bahçesine girdi.
Bir süre dolaştığı bahçede yiyecek arayan ayı, daha sonra bölgeden uzaklaştı.
Ayının görüntüleri, evin güvenlik kamerasına yansıdı.
AA / Bülent İsmailoğlu - Güncel