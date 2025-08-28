Rize'de Ayı ve Yavruları Ev Bahçesinde Görüntülendi

Rize'nin İkizdere ilçesinde bir evin bahçesine gelen ayı ve iki yavrusu, muhtarın dikkatini çekti. Muhtar, ayıları fark edince onlara seslendi ve ayılar bölgeden uzaklaştı.

RİZE'nin İkizdere ilçesinde evin önünde yiyecek arayan ayı ile 2 yavrusu kameraya yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Ayvalık köyünde meydana geldi. Köy muhtarı Yusuf Ekşioğlu'nun evinin bahçesine gece saatlerinde ayı ile 2 yavrusu geldi. Bahçede bir süre dolaşıp yiyecek arayan ayıların sesini duyan Ekşioğlu, camdan dışarı baktı. Ayıları fark eden Ekşioğlu, "Ne arıyorsun burada?" diyerek seslendi. Ev sahibinin sesi ile ayılar bölgeden uzaklaşırken, o anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
