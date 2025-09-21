Haberler

Rize'de Ayder Yaylası'na Ulaşım İçin Alternatif Güzergah Çalışmaları Devam Ediyor

Rize İl Özel İdare ekipleri, sağanak sonrası ulaşıma kapanan Ayder Yaylası yoluna alternatif güzergahlar açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, çeşitli yaylaları kullanarak Ayder'e ulaşmayı hedefliyor.

Rize'de sağanak sonrası ulaşıma kapanan Ayder Yaylası yoluna alternatif güzergahlardan ulaşım sağlamak için Rize İl Özel İdare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Rize Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Samistal Yaylası'nda bulunan ekiplerin Cat, Elevit, Trovit, Palovit, Samistal ve Kavron Yaylası hattını kullanarak Ayder'e ulaşmayı hedeflediği belirtildi.

Çalışmalarda kanal kazıcı, yükleyici, greyder ve 4x4 araçların görev aldığı aktarılan açıklamada, açılan yol güzergahı üzerinden Türk Telekom, Turkcell ve ÇEDAŞ ekiplerinin de altyapı çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Olumsuz bir durum yaşanmadığı takdirde ekiplerin 00.00 sularında Ayder'e ulaşmasının planlandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
