Rize'de Ayder Turizm Merkezi'nde Mahsur Kalanlar için Tahliye Çalışmaları Başlatıldı

Rize Valiliği, yoğun yağışlar sonrası Ayder Turizm Merkezi'nde mahsur kalan vatandaşlar için tahliye çalışmaları başlattığını ve helikopterlerle sağlık ve yaşam malzemelerinin ulaştırıldığını duyurdu.

"İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterlerle vatandaşlarımız bulundukları bölgeden alınarak, Rize-Artvin Havalimanı'na tahliye edilmektedir. Aynı zamanda helikopterlerle bölgeye yaşam ve yardım malzemeleri ulaştırılmakta."

Açıklamada, helikopterlerle sağlık personeli takviyesi yapıldığı, devletin tüm imkanlarıyla sahada, vatandaşların yanında olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
