Rize'de Ayder Turizm Merkezi'nde Mahsur Kalanlar için Tahliye Çalışmaları Başlatıldı
Rize Valiliği, yoğun yağışlar sonrası Ayder Turizm Merkezi'nde mahsur kalan vatandaşlar için tahliye çalışmaları başlattığını ve helikopterlerle sağlık ve yaşam malzemelerinin ulaştırıldığını duyurdu.
Rize Valiliği, kentte etkili olan yoğun yağışlar sonrası Ayder Turizm Merkezi'nde mahsur kalan vatandaşlar için tahliye çalışmaları başlatıldığını duyurdu.
Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Ayder Turizm Merkezi'nde mahsur kalan vatandaşlar için tahliye çalışmaları başladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterlerle vatandaşlarımız bulundukları bölgeden alınarak, Rize-Artvin Havalimanı'na tahliye edilmektedir. Aynı zamanda helikopterlerle bölgeye yaşam ve yardım malzemeleri ulaştırılmakta."
Açıklamada, helikopterlerle sağlık personeli takviyesi yapıldığı, devletin tüm imkanlarıyla sahada, vatandaşların yanında olduğu vurgulandı.