Kayıp kişinin cansız bedeni derede bulundu; akıntıya kapılan AFAD botunda 1 personel hayatını kaybetti

Rize'de kayıp olarak aranan Volkan Civelekoğlu'nu arama çalışamalarında AFAD ekiplerinin botu derede akıntıya kapıldı. Suda savrulan bottaki 3 personel kurtarılırken 1 personelin hayatını kaybettiği öğrenildi. Devam eden çalışmalarda ise Volkan Civelekoğlu'nun cansız bedeni derede bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı