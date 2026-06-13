Kayıp kişinin cansız bedeni derede bulundu; akıntıya kapılan AFAD botunda 1 personel hayatını kaybetti
Rize'de kayıp Volkan Civelekoğlu'nu arayan AFAD ekibinin botu akıntıya kapıldı; 1 personel hayatını kaybetti, ardından kayıp şahsın cansız bedeni bulundu.
Rize'de kayıp olarak aranan Volkan Civelekoğlu'nu arama çalışamalarında AFAD ekiplerinin botu derede akıntıya kapıldı. Suda savrulan bottaki 3 personel kurtarılırken 1 personelin hayatını kaybettiği öğrenildi. Devam eden çalışmalarda ise Volkan Civelekoğlu'nun cansız bedeni derede bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı