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Kayıp kişinin cansız bedeni derede bulundu; akıntıya kapılan AFAD botunda 1 personel hayatını kaybetti

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Rize'de kayıp Volkan Civelekoğlu'nu arayan AFAD ekibinin botu akıntıya kapıldı; 1 personel hayatını kaybetti, ardından kayıp şahsın cansız bedeni bulundu.

Rize'de kayıp olarak aranan Volkan Civelekoğlu'nu arama çalışamalarında AFAD ekiplerinin botu derede akıntıya kapıldı. Suda savrulan bottaki 3 personel kurtarılırken 1 personelin hayatını kaybettiği öğrenildi. Devam eden çalışmalarda ise Volkan Civelekoğlu'nun cansız bedeni derede bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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