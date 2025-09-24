Haberler

Rize'de Ağaç Altında Kalan Adam Hayatını Kaybetti

Rize'de Ağaç Altında Kalan Adam Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Çayeli ilçesinde, bahçesinde kesim yaptığı ağaç Hızır Küçük'ün üzerine devrildi. Olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen Küçük, hayatını kaybetti.

RİZE'nin Çayeli ilçesinde kestiği ağacın altında kalan Hızır Küçük (61), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Büyükköy beldesinde meydana geldi. Bahçesinde kestiği ağaç Hızır Küçük'ün üzerine devrildi. Küçük'ün ağacın altında kaldığını görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, ağacın altından çıkardığı Küçük'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük'ün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar verdi

YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili kararını verdi
Genç sevgilisi ünlü şarkıcının yatakta çekilmiş çıplak fotoğrafını paylaştı

Genç sevgilisi ünlü şarkıcının yatakta çıplak fotoğrafını paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes ekran başına! Milyonlarca kişinin merakla beklediği maç şifresiz kanalda

Milyonlarca kişinin merakla beklediği maç şifresiz kanalda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.