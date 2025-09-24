Rize'de Ağaç Altında Kalan Adam Hayatını Kaybetti
Rize'nin Çayeli ilçesinde, bahçesinde kesim yaptığı ağaç Hızır Küçük'ün üzerine devrildi. Olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen Küçük, hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Büyükköy beldesinde meydana geldi. Bahçesinde kestiği ağaç Hızır Küçük'ün üzerine devrildi. Küçük'ün ağacın altında kaldığını görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, ağacın altından çıkardığı Küçük'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük'ün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel