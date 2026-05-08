Rize'deki dev çay bardağı endüstriyel dağcılar tarafından temizleniyor

Rize Çay Çarşısı'nda bulunan 7 katlı dev çay bardağı şeklindeki yapının dış temizliği, endüstriyel dağcılar tarafından ip tekniği kullanılarak 3-4 günde yapılıyor. Genel Müdür Hasan Önder, her yıl düzenli olarak yapılan bu temizlikte güvenlik önlemlerinin üst düzeyde olduğunu belirtti.

Rize'de, Çay Çarşısı'nın bulunduğu alanda yer alan 7 katlı dev çay bardağı şeklindeki yapı, endüstriyel dağcılar tarafından temizleniyor.

Rize Çay Çarşısı Genel Müdürü Hasan Önder, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük çay bardağının dış temizliğinin her yıl yapıldığını söyledi.

Rize'de çok sayıda doğa sporcusu bulunduğuna değinen Önder, "Bu coğrafyanın yetiştirdiği kardeşlerimizle birlikte bu çalışmayı yapalım dedik. Endüstriyel dağcılık Türkiye'de de artık revaçta. Malezya'da, Rusya'da bu temizliği yapan arkadaşlarımızın güvenlik önlemlerini çok yakından bildiğimiz, kendilerini de tanıdığımız için bu yıl bardağın dış temizliğini bu arkadaşlara yapalım dedik." ifadelerini kullandı.

Önder, çalışmalarda ciddi güvenlik önlemleri aldıklarını belirterek, "İp tekniği kullanıyorlar. Farklı tekniklerle dev gökdelenleri, Dubai'deki büyük iş merkezlerinde çalışan arkadaşlarımızla böyle bir çözüm yönüne girdik." dedi.

Ekipte yer alan endüstriyel dağcı Selçuk Çolak ise dağcılık ve endüstriyel alanda çalışmalar yürüttüklerini belirterek, dev çay bardağının dış cephe temizliğini ekip halinde gerçekleştirdiklerini anlattı.

Hava şartlarında olumsuzluk yaşanmaması halinde temizliğin 3-4 gün süreceğini ifade eden Çolak, ekipmanın ulaşamadığı birçok tesis ve rüzgar türbinlerinde bu yöntemle temizlik yapıldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal
