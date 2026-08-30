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Rize'de Zafer Bayramı Bisiklet Turu

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Rize'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi.

Rize'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi.

Rize Valiliği himayesinde, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Rize Yeşilay Şube Başkanlığının işbirliğinde düzenlenen tur, Menderes Bulvarı ve Sahil Bisiklet Yolu güzergahında gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan turun startını Vali İhsan Selim Baydaş, İl Sağlık Müdürü Gökhan Demiral ve Yeşilay Rize Şube Başkanı Selçuk Beşikçi verdi.

Vali Baydaş, katılımcıların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Başlangıç noktasından hareket eden bisikletliler, belirlenen güzergahı takip ederek turu başladıkları noktada tamamladı.

Beşikçi, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bisiklet turu düzenlediklerini belirtti.

Selçuk Beşikçi, Yeşilay gönüllüleriyle farkındalık oluşturmak amacıyla kenti bisikletlerle geçtiklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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