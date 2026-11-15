Rize Çayeli'nde yağış sonrası heyelan, 2 yıl önce evlerin yıkıldığı bölgede oluştu

Rize Çayeli'nde yağış sonrası heyelan, 2 yıl önce evlerin yıkıldığı bölgede oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Rize Çayeli'nde sağanak sonrası Derecik köyünde heyelan meydana geldi, yamaçtan kopan toprak dere yatağına sürüklendi. Muhtar Ramazan Küçüksarı, 2 yıl önce 3 evin yıkıldığı bölgede yeniden heyelan oluştuğunu ve üstteki evlerde kimsenin bulunmadığını söyledi.
Rize'nin Çayeli ilçesinde sağanağın ardından bazı noktalarda heyelan meydana geldi.
İlçe genelinde aralıklarla devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Derecik köyünde yamaçtan kopan toprak kütlesi dere yatağına sürüklendi.
Muhtar Ramazan Küçüksarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki yıl önce 3 evin yıkıldığı bölgede yeniden heyelan meydana geldiğini söyledi.
Yamacın üst kısmındaki evlerde kimsenin bulunmadığını belirten Küçüksarı, heyelan sahasındaki gelişmelerin ilgili kurumlarca takip edildiğini kaydetti.
Kaynak: AA