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Rize Çamlıhemşin'de Kavrun Yaylası'na kar yağdı, kalınlık 20 santimetreye ulaştı

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Rize Çamlıhemşin'de Kavrun Yaylası'na kar yağdı, kalınlık 20 santimetreye ulaştı
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavrun Yaylası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaşırken yaylacılar köye dönüş hazırlığına başladı, bazı sürücüler ilerlemekte zorlandı ve karla kaplı manzara dronla görüntülendi.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavrun Yaylası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Beyaz örtüyle kaplanan yayla dronla görüntülendi.

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Çamlıhemşin ilçesinde 2 bin 300 rakımlı Kavrun Yaylası'na kar yağdı. Yeşil örtü beyaza bürünürken, yaylacılar da köye dönüş için hazırlıklarına başladı. Bazı sürücüler karda ilerlemekte zorlanırken, kar yağışının tadını çıkarmak isteyenlerde yaylaya çıkarak fotoğraf çekildi. Kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaşırken, karla kaplı zirvelerdeki seyirlik manzara dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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