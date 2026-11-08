Rize Ardeşen'de kamyonet uçuruma devrildi, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

Rize Ardeşen'de kamyonet uçuruma devrildi, sürücü olay yerinde hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde Aşağıdurak köyü istikametinde ilerleyen kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Aşağıdurak köyü istikametinde ilerleyen Osman B'nin (52) kullandığı 53 AED 886 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde, kamyonetin sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA