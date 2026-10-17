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Riyad ve Diriyye'de okullarda uzaktan eğitim 22 Ekim 2026'ya kadar uzatıldı

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Riyad Eğitim Müdürlüğü, Riyad ve Diriyye'deki okullarda yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitimin 22 Ekim 2026'ya kadar uzatıldığını bildirdi. Uygulama öğrenciler ile okulların eğitim ve idari personelini kapsarken dersler Medreseti ve onaylı diğer platformlardan yürütülecek.

Yemen'deki Husilerin saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ile Diriyye kentindeki okullarda yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitim uygulamasının 22 Ekim Perşembe gününe kadar uzatıldığı bildirildi.

Riyad Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ihtiyati tedbirlerin sürdürülmesi kapsamında Riyad ve Diriyye'deki okullarda yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitime devam edilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, öğrenciler ile okulların eğitim ve idari personelini kapsayan uygulamanın 22 Ekim 2026 Perşembe gününe kadar uzatıldığı, derslerin "Medreseti" platformu ve onaylı diğer eğitim platformları üzerinden yürütüleceği kaydedildi.

Yemen'deki Husilerin saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, eylül sonunda güvenlik gerekçesiyle yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçilmişti.

Yerel basında okulların uzaktan eğitime geçirilmesi kararının bölgedeki gerilimle bağlantılı olabileceğine ilişkin değerlendirmeler yer alsa da, karar ile güvenlik gelişmeleri arasında doğrudan bağlantı kuran resmi bir açıklama bulunmuyor.

Suudi Arabistan'da son günlerde Yemen'deki Husilerin ülkeye yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle güvenlik meselesi öne çıkıyor.

Kaynak: AA
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