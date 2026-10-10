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Riyad'daki Kral Halid Havalimanı Husi saldırıları sonrası uçuş teyidi çağrısı yaptı

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Riyad'daki Kral Halid Havalimanı yönetimi, yolculara havalimanına gitmeden önce hava yolu şirketleriyle iletişime geçip uçuş durumlarını teyit etme çağrısı yaptı. GACA, 6-8 Ekim'deki Husi saldırılarında havalimanında 4 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı yönetimi, bir kez daha yolculara havalimanına gitmeden önce uçuş durumlarını teyit etmeleri çağrısında bulundu.

Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamada, yolcuların havalimanına hareket etmeden önce hava yolu şirketleriyle doğrudan iletişime geçerek uçuşlarının durumunu kontrol etmeleri gerektiği belirtildi.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na 6-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Husi saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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