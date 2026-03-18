Suudi Arabistan, Riyad'a füze saldırısı düzenlendiğini açıklarken kentte büyük patlamalar meydana geldi
Suudi Arabistan, başkenti Riyad'a füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Saldırının ardından kentte patlamalar meydana geldi, gökyüzünde ateş izleri ve siyah dumanlar yükseldi.
Suudi Arabistan, Riyad'a füze saldırısı düzenlendiğini açıkladıktan kısa süre sonra kentte patlamalar meydana geldi, gökyüzünde ateş izleri ve siyah dumanlar yükseldi.
AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a düzenlenen saldırılar sonrası patlamalar meydana geldiğini belirtti.
Sosyal medyada, gökyüzünde ateş bulutlarının ve siyah dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı.
Kaynak: AA / Enes Canlı