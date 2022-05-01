Rio Karnavalı şampiyon takımın geçişiyle sona erdi
AA - Fabio Teixeira - Güncel
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Brezilya'nın dünyaca ünlü "Rio Karnavalı" şampiyon takımın geçit töreniyle sona erdi.
Brezilya'nın dünyaca ünlü "Rio Karnavalı" şampiyon takımın geçit töreniyle sona erdi. Rio de Janeiro kentinde düzenlenen karnavalda dansçılar renkli kostümler ve makyajlarla geçit törenine katıldı. Karnavalda birinci takım O Salgueiro olurken, ikinci takım Portela ve üçüncü takım ise Unidos de Vila Isabel oldu.
AA / Fabio Teixeira - Güncel