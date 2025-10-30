Rio de Janeiro'da Organize Suç Operasyonunda 119 Kişi Öldü

RIO DE JANEIRO, 30 Ekim (Xinhua) -- Brezilya'nın ikinci büyük kenti Rio de Janeiro'da bir organize suç şebekesine yönelik düzenlenen geniş çaplı polis operasyonunda en az 119 kişi hayatını kaybetti.

Rio de Janeiro eyalet hükümeti, salı günkü büyük ölçekli operasyonun kentin kuzeyinde yer alan Alemao ve Penha gecekondu bölgelerindeki Comando Vermelho çetesinin üyelerini hedef aldığını duyurdu.

Rio eyaleti sivil polis sekreteri Felipe Curi, çarşamba günkü basın toplantısında daha önce 128 olarak açıklanan ölü sayısını 119 olarak revize ederken, yaşamını yitirenlerin 115'inin suç şüphelisi, 4'ünün ise polis memuru olduğunu belirtti.

Eyalet Valisi Claudio Castro da operasyonu "başarılı" olarak nitelendirirken, hayatını kaybeden 4 polisi gerçek kayıplar diye tanımladı.

Ölü sayısının, yalnızca adli tıp enstitüsünde kayıt altına alınan cansız bedenlere dayandığını belirten vali, nihai sayının artabileceğine dikkat çekti.

Castro, "Tüm cesetler sayılana kadar nihai rakamı veremem" ifadelerini kullandı.