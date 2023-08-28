Rifat Hisarcıklıoğlu: Yeni Dönemde Suudi Arabistan ile İlişkilerimizi Çeşitlendirerek Derinleştirmek İstiyoruz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Türkiye-Suudi Arabistan Yuvarlak Masa Toplantısı'nın açılışında, “Türkiye ve Suudi Arabistan ticari ve ekonomik ilişkilerinin tarihi kökleri var. İlişkilerin temeli sağlamdır, çok eskiye dayanmaktadır. Ülkelerimizin ekonomileri aslında birbirini tamamlamaktadır. Yeni dönemde ilişkilerimizi çeşitlendirerek derinleştirmek istiyoruz” diye konuştu. Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bandar bin İbrahim Al Khorayef ise, “Şuna inanıyoruz ki Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki politik ilişkiler ekonomik aktivitelerle tamamlanmalı. İki ülke arasındaki ilişkiler çok iyi durumdadır” dedi. Al Khorayef, basına kapalı olarak devam eden toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise bugün Enerji Bakanı ile görüştüğünü ve görüşme sonucunda madencilik alanında iş birliğine ilişkin bir anlaşmanın imzalandığını belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Türkiye- Suudi Arabistan Yuvarlak Masa Toplantısı'nın açılışında, "Türkiye ve Suudi Arabistan ticari ve ekonomik ilişkilerinin tarihi kökleri var. İlişkilerin temeli sağlamdır, çok eskiye dayanmaktadır. Ülkelerimizin ekonomileri aslında birbirini tamamlamaktadır. Yeni dönemde ilişkilerimizi çeşitlendirerek derinleştirmek istiyoruz" diye konuştu. Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bandar bin İbrahim Al Khorayef ise, "Şuna inanıyoruz ki Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki politik ilişkiler ekonomik aktivitelerle tamamlanmalı. İki ülke arasındaki ilişkiler çok iyi durumdadır" dedi. Al Khorayef, basına kapalı olarak devam eden toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise bugün Enerji Bakanı ile görüştüğünü ve görüşme sonucunda madencilik alanında iş birliğine ilişkin bir anlaşmanın imzalandığını belirtti.

Türkiye-Suudi Arabistan Yuvarlak Masa Toplantısı bugün Ankara'da TOBB İkiz Kuleler'de yapıldı. Toplantının açılış konuşmalarını Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bandar bin İbrahim Al Khorayef ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptı. Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu:

"İŞ DÜNYASI OLARAK, ÜLKELERİMİZ ARASINDAKİ EKONOMİK İLİŞKİLERİN YENİDEN CANLANMASINDAN SON DERECE MUTLUYUZ"

"Geçen yıl Kasım ayında İstanbul'da ve Aralık ayında Mekke'de Suudi Arabistan Ticaret ve Enformasyon Bakanı Magid Abdullah Alkasabi ile bir araya gelme fırsatım oldu. Sayın Bakana da burada özellikle belirtmiştim. İş dünyası olarak, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilerin yeniden canlanmasından son derece mutluyuz. Başta devlet liderlerimiz olmak üzere, bu sürece katkı veren herkese şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından ortaya konulan 'Suudi Arabistan 2030 Vizyonu', Suudi Arabistan'ın güçlü, yenilikçi, bölgesinde lider bir ülke olma hedefine ciddi katkı sağlayacaktır.

Özellikle, ekonomide petrol-dışı sektörleri geliştirmeye ve girişimciliği teşvik etmeye dönük adımları çok değerli buluyorum. Bu çerçevede teknoloji, turizm, ulaşım, enerji gibi çeşitli alanlarda gerçekleştirilecek projelerde, Türk iş dünyası olarak yer almaya biz hazırız. Türkiye ve Suudi Arabistan ticari ve ekonomik ilişkilerinin tarihi kökleri var. İlişkilerin temeli sağlamdır, çok eskiye dayanmaktadır. Ülkelerimizin ekonomileri aslında birbirini tamamlamaktadır. Yeni dönemde ilişkilerimizi çeşitlendirerek derinleştirmek istiyoruz.

"DAHA FAZLA SUUDİ YATIRIMCIYI TÜRKİYE'YE BEKLİYORUZ"

İkili ticari ilişkilerimizin ihracat boyutunda 2020 yılında ciddi gerileme yaşamıştık. 2021 yılında ise Türkiye'den Suudi Arabistan'a ihracatımız adeta durma noktasına gelmişti. Geçen yıl karşılıklı ticaretimiz olumlu yönde gelişme gösterdi. Bu yılın ilk yedi ayında ise, ticaretimizde ciddi bir büyüme görüyoruz. Bundan da çok mutluyuz. Yakalanmış olan ivme ile ilk aşamada 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Orta ve uzun vadede 30 milyar dolara çıkacaktır. Ülkemizde Suudi Arabistan menşeli yatırımlara baktığımızda 2 milyar dolar civarında doğrudan yatırım gerçekleşti.

Çok daha fazla Suudi yatırımcıyı Türkiye'ye bekliyoruz. Öte yanda, Suudi Arabistan, müteahhitlik sektörümüz için çok önemlidir. Müteahhitlik firmalarımız Suudi Arabistan'da bugüne kadar 24,9 milyar dolar değerinde 390 projeyi başarıyla tamamlamıştır. Karşılıklı yatırımlar ve müteahhitlik alanında büyük bir potansiyel var. Önümüzdeki dönemde, birlikte sizinle daha çok iş birliği yapmak istiyoruz. İnşaat alanında geçmişteki uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümlenmesi desteğinizi bekliyoruz. Bu çerçevede, iş insanlarımızın vize almalarında sağlanan kolaylık için de huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum."

AL KHORAYEF: SUUDİ ARABİSTAN İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ POLİTİK İLİŞKİLER EKONOMİK AKTİVİTELERLE TAMAMLANMALI

Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Al Khorayef ise şunları kaydetti:

"Ziyaretimde özellikle özel sektörle buluşmaya özen gösterdim. Şuna inanıyoruz ki Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki politik ilişkiler ekonomik aktivitelerle tamamlanmalı. İki ülke arasındaki ilişkiler çok iyi durumdadır. İki ülkenin liderleri ilişkilerin geliştirilmesine çok önem veriyorlar. Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri bütün alanlarda stratejik ilişkilere dönüştürmemiz gerekiyor. Suudi Arabistan ve Türkiye arasında son yıllardaki olumlu gelişmeler şunun bir göstergesidir: Siyasi ilişkilerin iyileştirilmesinden sonra ekonomik ilişkiler de özellikle ticaret ve önemli olan sektörler, özellikle bizim 2030 vizyonumuz için çok önemli.

Ekonomi programımız ile aynı zamanda Suudi Arabistan'ı dünya düzeyinde bir lider konumuna getirmek istiyoruz."

Toplantı, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak devam etti. Toplantının sona ermesinin ardından Bakan Al Khorayef basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerimiz belirgin olarak ileri düzeydedir ve büyük bir gelişme kaydetmektedir. Ziyaretimiz esnasında Türk yatırımcılara Suudi Arabistan'da var olan yatırım fırsatlarını tanıtmak ve özellikle de sanayi ve madencilik alanındaki yatırım fırsatlarının ne kadar önemli olduğunu Türk yatırımcılara tanıtmak için bu ziyarette bulunuyoruz. Biz Türk yatırımcısına güveniyoruz. Türkiye'nin bu fırsatlardan yararlanmasını canı gönülden temenni ediyoruz.

Ziyaretimiz 5 günlük bir ziyarettir ve ziyaretimiz sırasında hükümet yetkilileri ile görüşeceğiz. Aynı zamanda özel sektör temsilcileriyle görüşeceğiz. Bugün Enerji Bakanı ile bir anlaşma imzaladık. Suudi Arabistan'daki madencilik alanında iş birliğine ilişkin bir anlaşmaydı bu. Biraz önce de bir grup Türk iş adamıyla bir aradaydım. Ülkemizdeki sanayi stratejisi detaylı bir şekilde dile getirildi ve madencilik alanındaki planlarımızı tanıttık.

Bu ziyaretimizi İstanbul'da tamamlayacağız."