Rezan Has Müzesi'nde, 12 Mayıs'ta "Aydınlatmanın Evrimi" başlıklı söyleşi gerçekleşecek

Güncelleme:
Kadir Has Üniversitesi'ndeki Rezan Has Müzesi, 'Geçmişin Işığında: Aydınlatmanın Kronolojisi Sergisi' kapsamında düzenlediği etkinlikle ziyaretçilerini aydınlatmanın tarihsel gelişimi üzerine söyleşi ve rehberli sergi turuna davet ediyor.

Sergi danışmanı Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe ile Prof. Dr. Özgü Çömezoğlu Uzbek, 12 Mayıs'ta "Aydınlatmanın Evrimi" başlıklı söyleşide katılımcılarla buluşacak.

Müzede gerçekleşecek etkinlik iki bölümden oluşacak. Söyleşinin 14.00'te başlayacak ilk bölümünde "Başlangıcından Bizans'a Kadar Aydınlatma", 14.30'da başlayacak ikinci bölümde ise "Bizans'ta Aydınlatma" konusu ele alınacak.

Söyleşinin ardından müze uzmanları eşliğinde gerçekleştirilecek rehberli sergi turunda ziyaretçiler, sergideki aydınlatma araçlarını yakından inceleme fırsatı bulacak.

Aydınlatmanın tarihsel gelişimini akademik perspektiften ele alacak etkinlik, Anadolu ve Akdeniz dünyasının kültürel mirasına ışık tutarken, katılımcılara geçmişten bugüne uzanan kapsamlı bir keşif deneyimi sunacak.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk
