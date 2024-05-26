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Reynmen ve Buray, Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivalinde Sahne Aldı

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Kırklareli Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali'nde Reynmen ve Buray, sevilen şarkılarını seslendirdi. Belediye Başkanı Derya Bulut, festivalin coşkuyla kutlandığını belirterek katılımcılara teşekkür etti.

Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivalinde Reynmen ve Buray sahne aldı.

Kırklareli Belediyesince Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen program, Yaman Bakkaç konseriyle başladı.

Ardından sahne alan Reynmen ve Buray sevilen şarkılarını seslendirdi.

Belediye Başkanı Derya Bulut, konserlerin ardından yaptığı konuşmada, 30. Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivalinin sona erdiğini söyledi.

Festivalin coşkuyla kutlandığını ifade eden Bulut, etkinliklere katılan ve destek veren herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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