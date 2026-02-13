Haberler

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı. Reyhanlı'daki operasyonda 1 kilo 822 gram sentetik uyuşturucu ve 1100 uyuşturucu hap ele geçirilirken, Kumlu'da ise ruhsatsız silahlar bulundu.

Hatay'ın Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Reyhanlı ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.

Adreste narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada 1 kilo 822 gram sentetik uyuşturucu, 1100 uyuşturucu hap, hassas terazi, 1900 dolar ve 4 bin 400 lira ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kumlu ilçesinde de daha önce uyuşturucu madde ticaretinden tutuklanan 2 kişinin ikametlerinin bahçesinde arama yapıldı.

Aramada 4 ruhsatsız tabanca, 30 fişek, 4 şarjör, 2 ruhsatsız av tüfeği, 26 av tüfeği kartuşu ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
