Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası'ndan 750 aileye ramazan yardımı - Haberler

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Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası'ndan 750 aileye ramazan yardımı

AA - Ecevit Cemiloğlu - Güncel
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Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası'ndan 750 aileye ramazan yardımı

Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası (RTSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle ihtiyaç sahibi, 750 aileye gıda yardımında bulundu.

Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası (RTSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle ihtiyaç sahibi, 750 aileye gıda yardımında bulundu.

RTSO Başkanı Necmettin Zaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ramazan ayında ilçede dar gelirli 750 aileye gıda paketleri dağıttıklarını belirtti.

Zaroğlu, bu tür yardımları sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

AA / Ecevit Cemiloğlu - Güncel

Sosyal Sorumluluk Projeleri, Türkiye, Güncel, Haberler

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