Reyhanlı saldırısı davasında karar; 3 sanığa 53 kez ağırlaştırılmış müebbet
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırılarla ilgili davada, 3 sanığa 53 kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 bin 921 yıl hapis cezası verildi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılarla ilgili 6 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, sanıklar Temir Dükancı, Memet Gezer ve Cengiz Sertel'i 53 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 3 bin 921 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı