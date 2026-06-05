Reyhanlı saldırısı davasında karar; 3 sanığa 53 kez ağırlaştırılmış müebbet

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılarla ilgili 6 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, sanıklar Temir Dükancı, Memet Gezer ve Cengiz Sertel'i 53 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 3 bin 921 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı