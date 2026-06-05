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Reyhanlı saldırısı davasında karar; 3 sanığa 53 kez ağırlaştırılmış müebbet

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırılarla ilgili davada, 3 sanığa 53 kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 bin 921 yıl hapis cezası verildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılarla ilgili 6 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, sanıklar Temir Dükancı, Memet Gezer ve Cengiz Sertel'i 53 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 3 bin 921 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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