Reyhanlı'da Su Arıtma Malzemeleri Satılan İş Yerinde Yangın

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki su arıtma malzemeleri satan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde su arıtma malzemelerinin satıldığı iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, iş yerinde hasar yol açtı.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'nde su arıtma malzemelerinin satıldığı bir iş yerinde çıktı. İş yerinden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin tazyikli suyla müdahale ettiği yangın, söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi. İtfaiye erleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

