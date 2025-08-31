Reyhanlı'da Yaralı Leylek Tedavi Altına Alındı

Reyhanlı'da Yaralı Leylek Tedavi Altına Alındı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bitkin halde bulunan ve uçamayan leylek, belediye ekiplerince tedavi için barınağa götürüldü. Leyleğin tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacağı kaydedildi.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde bitkin düşmüş halde bulunan leylek, belediye görevlilerince tedaviye alındı.

Reyhanlı ilçesinde gece saatlerinde yolda zor hareket eden, uçamayan leyleği görenler, durumu belediyeye bildirdi. Zabıta ekiplerince bulunduğu yerden alınan leylek, tedavi için barınağa götürüldü. Tedavinin tamamlanmasının ardından leyleğin tekrar doğaya salınacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
