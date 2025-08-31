Reyhanlı'da Yaralı Leylek Tedavi Altına Alındı
Reyhanlı ilçesinde gece saatlerinde yolda zor hareket eden, uçamayan leyleği görenler, durumu belediyeye bildirdi. Zabıta ekiplerince bulunduğu yerden alınan leylek, tedavi için barınağa götürüldü. Tedavinin tamamlanmasının ardından leyleğin tekrar doğaya salınacağı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel