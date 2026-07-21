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Hatay'da devrilen minibüsteki 5 tarım işçisi yaralandı

Hatay'da devrilen minibüsteki 5 tarım işçisi yaralandı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunun Çatalhöyük mevkisinde meydana geldi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 ADS 265 plakalı minibüs, Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunun Çatalhöyük mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 5 tarım işçisi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
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