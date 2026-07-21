Hatay'da devrilen minibüsteki 5 tarım işçisi yaralandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunun Çatalhöyük mevkisinde meydana geldi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 ADS 265 plakalı minibüs, Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunun Çatalhöyük mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 5 tarım işçisi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak