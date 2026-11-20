Reyhanlı'da park halindeki otomobile ateş açıldı, ofis saldırısıyla bağlantı aranıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Reyhanlı Yeni Mahalle'de gece park halindeki otomobile silahla ateş açıldı ve araçta hasar oluştu. Polis, olayın aynı saatlerde araç kiralama ofisine yapılan saldırıyla bağlantılı olduğunu değerlendirerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE DE ATEŞ AÇTILAR
Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'de gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahla ateş ettiği park halindeki otomobilde hasar oluştu. Olayın, aynı saatlerde araç kiralama ofisine yapılan silahlı saldırıyla bağlantılı olduğunu değerlendiren polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı