Hatay'da otomobilin bahçe duvarına çarptığı anlar kamerada

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, bir evin bahçe duvarına çarptı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Cüdeyde Mahallesi Adnan Göçer Bulvarı'nda meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazanın etkisiyle duvar yıkılırken, o anlar bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı